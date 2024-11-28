Sivas’ta 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sivas’ta 69 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 777 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Bugün itibarıyla il genelinde 69 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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