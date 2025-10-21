Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda kaçak girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 4 göçmen kaçakçısı da tutuklandı.

Sivas'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla 'ye giren 9 düzensiz göçmen ile ülkeye girişlerini sağlayan 4 zanlı yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

