Sivas'ta ahşap ev yangını

İlçeye yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Ortaköy köyünde A.Ç'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ahşap evde başlayan yangın, bitişiğindeki 4 katlı bir binanın çatısına sıçradı.



Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken yangın, ekiplerce söndürüldü.



Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, diğer binanın çatısında hasar oluştu.