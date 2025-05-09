Sivas'ta akran zorbalığı: Okul müdürü ile yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sivas'ta bir öğrencinin darbedilmesine ilişkin, okul müdürü ile müdür yardımcısı geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 9 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.



Açıklamada, idari soruşturma kapsamında söz konusu okul müdürü ile bir müdür yardımcısının geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?



Öte yandan, tutuklanan 7 öğrencinin avukatlarının itirazı üzerine, 4'ü adli kontrolle ev hapsi olmak üzere 6 öğrenci salıverildi.



Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde E.T.Ç'nin (15) 25 Nisan'da darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 9 öğrenciden 7'si tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı.