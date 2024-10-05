Sivas'ta arpa yüklü traktör devrildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir traktör, frenin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sürücü yaralanırken, traktör dökülen arpaya gömüldü.

Sivas'ta arpa yüklü traktör devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Suçatı Mahallesinde meydana geldi. K.U. (45) idaresindeki 58 APP 787 plakalı Landini marka traktörün freni boşaldı. Bir süre ilerleyen traktör, yol kenarında bulunan bahçeye uçtu.

Sivas'ta arpa yüklü traktör devrildi - 1

Traktör, römorktan dökülen arpaya saplanarak durabildi. Kazada traktörün sürücü K.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, orada yapılan ilk müdahalenin ardından ’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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