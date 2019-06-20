Sivas'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen askeri kamyonet ile Sefer Karabayır (38) yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Kayadibi köyü yolunda çarpıştı.
Otomobilde sıkışan ve kurtarma ekiplerince çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Askeri araçta yaralanan uzman çavuşlar G.Y. (21) ve B.B. (27) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Sivas'ta sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen askeri kamyonet ile Sefer Karabayır (38) yönetimindeki otomobil, merkeze bağlı Kayadibi köyü yolunda çarpıştı.