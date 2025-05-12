Sivas'ta baltalı dehşet: 1 ölü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan baltalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında, Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Y.D, elindeki baltayla Yaman'ı boynundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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