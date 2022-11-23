Sivas'ta baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı

Kuraklık nedeniyle Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı’nda su seviyesinin düşmesinin ardından kentin su ihtiyacı için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kent merkezine 54 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı planlandı.

"YAKLAŞIK 15-20 GÜNLÜK BİR SU VAR"

Şehrin son günlerde en önemli gündeminin içme suyu sıkıntısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajda suyun bitmek üzere olduğunu belirtirken "Yaklaşık 15-20 günlük bir su var. Tavra Deresi ve barajdan alınan suyla şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma Bölge Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor ama bizim ekiplerimiz de tüm çalışma saatlerinde sahada gerekli yardımda bulunmaya gayret ediyor" dedi.

"PUSAT BARAJI'NDA SORUN GÖRÜNMÜYOR"

Bu yıl içinde takviye su getirilmesi planlanan Pusat Özen Barajı'nda da su seviyesinin düşük olmasını değerlendiren Başkan Bilgin şunları söyledi:

"Pusat Barajı planlanırken, Sivas'a da belirli bir miktarda su ayrılarak planlanmış. Geçen yıl barajdaki su seviyesi doluluk oranı yüzde 90 seviyesine kadar gelmişti. Bu dönem de yağış durumuna göre yükselecektir. DSİ'den aldığımız bilgilere göre Pusat Barajı'nda bir sorun görünmüyor ama bu uzun vadede de sorun olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdilik kısa vadede Pusat Barajı'ndan gelecek suyla ilimizin su sıkıntısını çözeceğiz."