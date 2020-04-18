Sivas'ta bir köy karantina altına alındı

Zara Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, corona virüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Nasır köyünün, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.



Karantina kararının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı.



Bu arada, 6 Nisan'da karantinaya alınan Zara ilçesi Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantina süresi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 25 Nisan'a kadar uzatıldı.