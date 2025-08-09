Sivas'ta borç meselesi kavgası: Birbirine girdiler

Sivas'ın Divriği ilçesinde aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüşmesi ve tarafların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü.

POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, önce havaya uyarı ateşi açarak grupları ayırmaya çalıştı.

Kalabalığın dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahale eden ekipler, olayların daha fazla büyümesini önledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kavgada sopa ve bıçak darbeleriyle yaralanan beş kişi, Divriği Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.