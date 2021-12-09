Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olay İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi.



İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.



HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI



Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.



TUTUKLANDI



Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi.



Necmettin G. adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

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