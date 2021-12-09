Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Sivas'ta bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi, cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin G.'nin, emniyetteki sorgusu tamamlandı.  Necmettin G., ifadesinde eski eşinin başkasıyla evlenme aşamasında olduğunu öğrendiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberler - DHA 09.12.2021 - 15:59

Sivas'ta cadde ortasında eski eşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay dün saat 17.00 sıralarında yaşanan olay İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi.

İstanbul'da yaşayan Necmettin G., ilçe merkezinde 1 yıl önce boşandığı eski eşi Müzeyyen B. ile karşılaştı. Necmettin G., cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Müzeyyen B. acı içerisinde yardım isterken, Necmettin G. ise elindeki bıçakla tehdit ettiği çevredekilerin yaklaşmasını engelledi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yaralanan Müzeyyen B. ambulansla kaldırıldığı Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Müzeyyen B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Necmettin G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Necmettin G., ilk ifadesinde eski eşini başkasıyla evlenme aşamasında olduğu için bıçakladığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Necmettin G., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılırken bir gazetecinin 'Neden yaptınız? sorusuna Necmettin G., 'İhanet' yanıtını verdi. 

Necmettin G. adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

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