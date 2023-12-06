Sivas'ta çatıdan düşüp ağır yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan hasta, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sivas'ta çatıdan düşüp ağır yaralandı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi evinin çatısından düştü. Yüksekliği yaklaşık 4.5 metre olan evin çatısından düşen Y.D. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ilk tedavisi yapılan Y.D’nin Sivas’a sevk edilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezinden talep edildi.

Kayseri’den havalanan ambulans helikopter ilçede bulunan sahaya inerek yaralı adamı aldı. Yaralı adam havalanan ambulans helikopter ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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