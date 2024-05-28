Sivas’ta çiftçiyi ayının elinden inekleri kurtardı

Sivas ’ta ayının saldırdığı çiftçi, ineklerinin ayının yavrularına saldırmasıya kurtuldu. Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı. Bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut’a saldırdı.

Hafif yerlerinden yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu.



Yavru ayılara saldıran inekleri gören anne ayı, Karabulut’u bıraktı.



Ayı, daha sonra ise yavruları ile birlikte bölgeden uzaklaştı.



Karabulut, telefonla aradığı yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.