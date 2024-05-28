Sivas’ta çiftçiyi ayının elinden inekleri kurtardı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut’a, hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, otlattığı inekler ayının yavrularına saldırınca kurtuldu.

Sivas’ta çiftçiyi ayının elinden inekleri kurtardı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’ta ayının saldırdığı çiftçi, ineklerinin ayının yavrularına saldırmasıya kurtuldu.

Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı.

Bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut’a saldırdı.

Sivas’ta çiftçiyi ayının elinden inekleri kurtardı - 1

Hafif yerlerinden yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu.

Yavru ayılara saldıran inekleri gören anne ayı, Karabulut’u bıraktı.

Ayı, daha sonra ise yavruları ile birlikte bölgeden uzaklaştı.

Karabulut, telefonla aradığı yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

MGK toplantısı başladı: Masada terörle mücadele var

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

İstek parça cinayetine müebbet hapis talebi

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yakınları haber alamıyordu, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Serinlemek için baraja giren Bünyamin’den acı haber

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...