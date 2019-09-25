Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu S.M.Z., M.S.M. ve M.H. yakalandı.