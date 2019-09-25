Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suşehri ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu S.M.Z., M.S.M. ve M.H. yakalandı.
Sivas'ta DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ta, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.