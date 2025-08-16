Sivas’ta dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu: Üç yaralı
Sivas’ta dikkatsizlik nedeniyle kavşakta iki aracın karıştığı kazada üç kişi yaralandı.
Sivas’ta kontrolsüz şekilde kavşağa giren E.B. sevk ve idaresindeki otomobil ile A.A idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan üç kişi de yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
