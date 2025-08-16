Sivas’ta dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu: Üç yaralı

Sivas’ta kontrolsüz şekilde kavşağa giren E.B. sevk ve idaresindeki otomobil ile A.A idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken araçlarda bulunan üç kişi de yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.