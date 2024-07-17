Sivas'ta dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı

Sivas'ta zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin koltuk değneğinde zulalanmış 7 bin liranın üzerinde para bulundu.

Sivas'ta dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı

Belediyesi Müdürlüğü ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarında, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı.

Sivas'ta dilencinin koltuk değneğinden 7 bin lira çıktı - 1

Dilenciler Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı.

A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu.

Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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