Sivas'ta düğünde silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kavga ilçeye bağlı Aşağı çakmak köyünde düğün sırasında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S, üzerinde bulunan silahla otomobillerine binen M.B., Zekeriya Çakmak ve İbrahim Çelebi’ye ateş etti.

Çelebi, olay yerinde yaşamını yitirtirken yaralanan M.B ve Zekeriya Çakmak Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelebi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.