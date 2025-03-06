Sivas'ta egzotik hayvan operasyonu
Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile polis ekipleri, kaçak egzotik hayvan ticareti yapan bir kişiyi yakalandı. Operasyonda çeşitli türde 4 yılan ve 1 tarantula ele geçirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak çalışma yaptı.
Çalışmada satışı yapılmak üzere getirilmiş 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 red tail boa yılanı ile 1 tliltocatl vagans tarantula ele geçirildi. Şüpheli hakkında idari işlem yapıldı, yılanlar ve tarantula Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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