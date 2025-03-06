Sivas'ta egzotik hayvan operasyonu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı yapıldığı ihbarı üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle ortak çalışma yaptı.

Çalışmada satışı yapılmak üzere getirilmiş 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 red tail boa yılanı ile 1 tliltocatl vagans tarantula ele geçirildi. Şüpheli hakkında idari işlem yapıldı, yılanlar ve tarantula Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

