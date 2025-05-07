Sivas'ta ellerini plastik kelepçeyle bağladı, Melisa ve Umutcan'ı katletti: Katil zanlısı yakalandı

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

POLİS BİNADA BEŞ SAAT KALAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Yaklaşık beş saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı.



Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şüpheli görülen bir kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi.



CİNAYET ŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDI



Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Sivas'a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.'nin daha sonra Ankara'ya döndüğü belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Sivas'a getirilecek olan şüpheli sorguya alınacak.



5 YILDIR KAYIP OLAN BABA İLE EN SON O GÖRÜŞMÜŞ



Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi.

Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.



EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

KARDEŞLERİ VE EŞİ PROGRAMA ÇIKMIŞ

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi.

Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı.

5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

BABALARININ AMCASI KONUŞTU

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı.

Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu." dedi.