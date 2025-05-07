Sivas'ta ellerini plastik kelepçeyle bağladı, Melisa ve Umutcan'ı katletti: Katil zanlısı yakalandı

Sivas'ta Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşler, boğazları kesilmiş halde bulundu. Katil zanlısı Hüseyin S., Ankara'da yakalandı.

Sivas'ta ellerini plastik kelepçeyle bağladı, Melisa ve Umutcan'ı katletti: Katil zanlısı yakalandı

'ta korkunç bir işlendi.

Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12'nci katındaki dairelerine gelen anne A. Şimşek, çocukları Umutcan Şimşek (22) ve kız kardeşi Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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KATİL, ELLERİNİ PLASTİK KELEPÇEYLE BAĞLAMIŞ

Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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POLİS BİNADA BEŞ SAAT KALAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Yaklaşık beş saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şüpheli görülen bir kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgisinin olup olmadığının soruşturulduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİSİ ANKARA'DA YAKALANDI

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. 'a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.'nin daha sonra Ankara'ya döndüğü belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'a getirilecek olan şüpheli sorguya alınacak.

5 YILDIR KAYIP OLAN BABA İLE EN SON O GÖRÜŞMÜŞ

Şüpheli Hüseyin S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi.

Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında Hüseyin S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan Hüseyin S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.

EN SON ANKARA’DA GÖRÜLMÜŞ

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıktı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in 24 Temmuz 2020’de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Şimşek'in en son Ankara'da görüldüğü belirlendi.

KARDEŞLERİ VE EŞİ PROGRAMA ÇIKMIŞ

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek’in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek’in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi.

Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ortaya çıktı.

5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uğur Şimşek hakkında gaiplik kararı çıkartıldığı öğrenildi.

BABALARININ AMCASI KONUŞTU

Uğur Şimşek'in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı bina önünde basın mensuplarına gözyaşları ile bildiklerini anlattı.

Şimşek, "Anneleri Yıldızeli ilçesine gitmişti. Çocuklar evdeydi. İkindiden sonra biri geliyor. Maskeli, şapkalı, eldivenli bir adam gelmiş. İçeride kızı buluyor, onu kesiyor. Sonra kardeşi geliyor onu da kesiyor. Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş. İkisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk. Babaları kayıptı. Onun kahrını çekiyor bu çocuklar. Erkek adam niye kaçıyorsun. Para alış verişi, alacak verecek meselesi varmış. O yüzden kaçıyordu. O tarihten sonra yakınları televizyona çıktılar. Polisler şüpheliyi arıyor. Kameradan baktılar. Kim olduğunu bilmiyorum, şüphelendiğimiz biri yok. Çocuklar çok efendiydi. Dört dörtlüklerdi. Efendi, nazlı, sakin, anneleri de sakinlerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu." dedi.

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MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek'in Kongre Lisesi 10'uncu sınıfında eğitim gördüğü, aynı zamanda milli kayak sporcusu olduğu ve müsabakalarda dereceleri bulunduğu öğrenildi.

Ağabeyi Umutcan Şimşek'in ise kentte düğün salonlarında garsonluk yaptığı öğrenildi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği'nden yapılan açıklamada, olay anında evde yalnız olan Umutcan Şimşek ve kardeşi Melisa Şimşek'in bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın aydınlatılması, faillerin bir an evvel yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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