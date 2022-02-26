Sivas'ta evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta bir kadın evine giren bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.



Şarkışla ilçesine bağlı Yukarımahalle'de oturan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber verdi.



Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırdı. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi (26) gözaltına aldı.



Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin, hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.



D.T'nin evde 2 çocuğuyla kaldığı, eşinin İzmir'de işçi olarak çalıştığı öğrenildi.



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