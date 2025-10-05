Sivas'ta faciadan dönüldü: LPG tankı yerinden fırladı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, araçlardan birindeki LPG tankı yerinden fırladı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas-Ankara karayolundaki Köklüce Köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında yaşandı.
Sivas'tan Ankara yönüne gitmekte olan 06 DPM 617 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden 56 AGM 278 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki direğe çarparak parçalandı.
Araç hurdaya dönerken bagajındaki LPG tankı yerinden fırladı.
Hortumları sayesinde araçla bağlantısı kesilmeyen tankın patlamaması faciayı önledi.
Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
