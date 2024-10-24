Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta Rahmi Çelik (65) yönetimindeki 50 ET 837 plakalı otomobil, Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi yakınlarında Esat Çakır'ın (31) kullandığı 58 HK 021 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Ferdane Çelik (51) ve minibüsteki Şuranur Mermer yaralandı.



Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Rahmi Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.