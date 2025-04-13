Sivas'ta feci kaza: Ağaca çarpıp can verdi

Sivas'ta yol kenarında ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta feci kaza: Ağaca çarpıp can verdi

Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde A.G. (48) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri sürücü A.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...