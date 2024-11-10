Sivas'ta feci kaza: Otomobil takla attı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün yolu Konakpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Darende'ye gitmekte olan S.K. idaresindeki 58 FL 802 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.



Kazada araç içerisinde bulunan baba S.K, anne A.K. ve iki çocuğu E.K. (4) ile B.K. (2) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.