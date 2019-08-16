Sivas'ta Turgay Çağdaş (30) yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Ortaköy yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki taş duvara çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Emine Berk Çağdaş (28) olay yerinde öldü.
Araç içerisinde sıkışan cenazeler, Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sivas'ta feci kaza: Sürücü ve eşi hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Turgay Çağdaş (30) yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu Ortaköy yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki taş duvara çarparak devrildi.