Sivas'ta feci kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bayram Bilici yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Cemel Beldesi Kavşağı'nda, Halit Karahan (39) idaresindeki vinçli kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Bayram Bilici (45) ile araçta bulunan oğlu Onur Bilici (12) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Dilek Bilici (20), Ömer Bilici (10) ve Fatma Bilici (43) ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Sivas