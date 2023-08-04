Sivas'ta feci olay: Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylüler, park halindeki otomobilin içinde tabanca ile vurulmuş kadın ve erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma soruşturma başlattı.

Sivas'ta feci olay: Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir ve cesedi ile karşılaştı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Ö.G. (34) ve S.K'ye (24) ait olduğu belirlendi.

Sivas'ta feci olay: Otomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu - 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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