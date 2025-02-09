Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Bu kapsamında örgüt üye oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.