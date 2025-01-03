Sivas'ta fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlarına yönelik 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekiplerince Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 7 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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