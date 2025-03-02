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Sivas’ta futbol maçına helikopter arası

Sivas’ın Zara ilçesinde bir amatör maça ambulans helikopter nedeniyle ara verildi. Sahaya inen helikopter, bir hastayı alarak tekrar havalandı.

Sivas’ta futbol maçına helikopter arası

’ta Zaraspor FK ile Şarkışla Belediye Spor arasında oynanan müsabaka, nedeniyle durdu.

Müsabakanın 23’üncü dakikasında orta hakem oyunu durdurdu. Futbolcular ve hakemler sahanın kenarına geldi. Taraftarlar maçın iptal olduğunu düşünürken ambulans helikopter sahaya iniş yaptı.

Mide kanaması rahatsızlığı geçiren bir hastayı alan ambulans helikopter, tekrar havalanarak Sivas’a gitti. Müsabaka yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından tekrar devam etti.

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