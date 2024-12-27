Sivas'ta göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas-Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir TIR'da da arama yaptı.



Aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.