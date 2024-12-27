Sivas'ta göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı: 2 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, -Kayseri kara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir TIR'da da arama yaptı.

Aramada, Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, araçta bulunan ve kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...