Sivas'ta haber alınamayan çoban ahırda ölü bulundu

Danışmentgazi Mahallesi Ahırlar bölgesinde çalışan Türkmenistan uyruklu İkramjan Hojambardiyev'den (63) bir süredir haber alınamadı.



Çiftlik sahibi, kontrol etmeye geldiği ahırda çobanın yerde hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çobanın hayatını kaybettiği belirlendi.



İncelemenin ardından Hojambardiyev'in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.