Sivas'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi'nde G.K. (76) idaresindeki hafif ticari araç ile A.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklet römorkunda bulunan H.K. (31), Y.E.K. (12), A.İ.K. (14), E.E.K. (4), E.E.K. (11) ve M.E.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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