Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında -Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İ.G. yönetimindeki otomobil ile İ.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile her iki araçtaki H.Ş., T.K., H.Ş. ve T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

