Sivas'ta iki kişi arasında arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Osman Koyurga (37) ve İbrahim A. (18), merkeze bağlı Kızılöz ve Kızılova köyleri arasında karşılaştı.



İkili arasında arazide hayvan otlatma nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim A'nın yanında bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği Koyurga olay yerinde yaşamını yitirdi.



Silah seslerini duyan Koyurga'nın yakınları olay yerine gelerek İbrahim A'yı darbetti. Daha sonra jandarma ekipleri İbrahim A'yı gözaltına aldı.



Koyurga'nın cenazesi ise otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



SAMANLIĞI ATEŞE VERDİLER



Olay sonrasında Koyurga'nın yakınları tarafından İbrahim A'nın evinin yanındaki samanlık ateşe verildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ve jandarma ekiplerine tepki gösteren köylüler araçlara taş attı.



Arbede sırasında Sivas Belediyesi itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve göğsünden yaralandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

