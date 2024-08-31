Sivas'ta hayvancıların çoban isyanı: Yerli çoban kalmadı ithali de 30 GB internet istiyor

"30 GB İNTERNET İSTİYOR"

Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, "400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum.

Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum." dedi.

"AFGAN ÇOBANLAR BİZLERE MUM TUTTURUYORLAR"

Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, "Türk çoban yok. Afganlı çobanlar geliyor. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de hayvancılıkta zorlanıyoruz. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum.

Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum."