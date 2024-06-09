Sivas'ta heyelan sonrası 5 konut tahliye edildi

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası 5 konut tahliye edildi.

Sivas'ta heyelan sonrası 5 konut tahliye edildi

Gölova'ya bağlı Boğazköy köyünde yağış sonrası heyelan meydana geldi. sonrası bölgeye giden AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Valiliği meydana gelen heyelan afeti sonrası açıklama yayınladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gölova ilçesi Boğazköy'de meydana gelen kısmi heyelandan ise kullanılmayan 1 konut etkilenmiştir.

6 kişilik AFAD arama-kurtarma ekibi ve 3 mühendis bölgeye görevlendirilmiş olup, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de riskli bulunan 5 konut tahliye edilmiştir. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

YKS soruları sızdırıldı iddiası: ÖSYM'den açıklama

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

İki il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Turgutlu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın yaralı olarak bulundu

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...