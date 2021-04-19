Sivas'ta iftar öncesi 'yemek yapma' tartışmasında karısını öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta eşini iftar öncesi "yemek yapma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada 4 kez bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 13:05

Sivas'ta iftar öncesi 'yemek yapma' tartışmasında karısını öldüren zanlı tutuklandı

Sivas'ta iftar öncesi çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.P. (60), polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi.

R.P, adliye binası girişinde basın mensuplarının "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" cevabını verdi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

''YEMEK YAPMA'' MESELESİ 

Karşıyaka Mahallesi 62. Sokak'ta yaşayan R.P. ile M.P. (60) çifti arasında dün iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası M.P, kocası R.P. tarafından bıçaklanmıştı.

Göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan M.P, olay yerinde hayatını kaybetmiş, R.P, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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