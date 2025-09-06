Sivas'ta İHA pisti hizmete girdi
Sivas'ta belediye tarafından kente kazandırılan Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, düzenlenen törenle açıldı. Pistin açılışında uçuş yapan İHA ve model uçaklar izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.
Yeşilyurt Mahallesi’nde 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in isminin verildiği İHA ve Model Uçak Pisti, düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, piste verilen ismin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Onun isminin yaşatılması ve geleceği yani uçak sanayinin ve İHA sanayinin bundan sonraki dönemlerde de o ismin yaşatılarak burada eğitim faaliyetleri yürütülmesi çok kıymetli olmuş. Ben bu isimden dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.
"GELECEĞİMİZİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAMIZ LAZIM"
Pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığını belirten Güler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceği ifade etme ve gençlerimize bir ufuk gösterme açısından çok veciz bir sözü var. 'İstikbal göklerdedir'. Biz biliyoruz ki özellikle bölgesel risklerde, çevremizdeki bölgesel risklerde ve savaşlarda artık geleneksel manada, konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda. Yani siz piyade askerlerinizi, çok sayıda askerinizi, belli bir harekat planı çerçevesinde bir ülkeyle savaştığınızda artık onu sonuç vermediğini görüyoruz. Artık pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığı, pilotsuz İHA ve SİHA sistemlerini günümüzde çok daha farklı uygulamaların yaşandığı ve özellikle yapay zekalı ve kısa pistlerden uçak gemilerinden kalkan sistemlerin artık devreye girdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim gençlerimizi, geleceğimizi de bu teknolojiyle mutlaka buluşturmamız lazım. Bizim vazifemizdir. Eğer ülkemiz, Türkiye'miz bundan sonra da bölgesinde güçlü bir ülke olarak ve caydırıcı bir ülke olarak ekonomisiyle, silahlı kuvvetleriyle, hava savunma sistemleriyle ve vurucu güç olarak uçaklarıyla ve füzeleriyle eğer gelecekte ağırlığını koyamazsa bu bölgede istikrarımızı ve güvenliğimizi sağlamamız mümkün değil" diye konuştu.
"TÜRKİYE DÜNYA SAHNESİNDE SÖZ SAHİBİ ÜLKE HALİNE GELMİŞTİR"
Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise "Malumunuz, Türkiye son yıllarda özellikle teknoloji ve savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştirmiş, kendi imkânlarıyla ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya sahnesinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Şüphesiz ki geleceğin güçlü Türkiye’si, teknolojide ve havacılıkta elde edeceğimiz başarılarla daha da sağlam temeller üzerinde yükselecektir. İşte bugün açılışını yaptığımız Cengiz Topel İHA ve Model Uçak Pisti, bu vizyonun Sivas’taki yansımasıdır. Burada göklere yükselecek her uçak, aslında gençlerimizin hayallerinin, kabiliyetlerinin ve ülkemizin aydınlık geleceğinin bir simgesi olacaktır. Bu önemli çalışmaya öncülük eden Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz, savunma sanayi ve havacılık alanındaki projeleriyle bizleri her zaman gururlandırmaktadır" ifadelerini kullandı.
"EN BÜYLÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"
Pistin hayırlı olması temennisinde bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise "Daha önce görev yapmış olduğum Sivas Bilim Sanat Merkezi’ndeyken benim en büyük hayallerimden birisiydi. Öğrencilerimiz dron ve küçük İHA’lar yapıyordu. Ama uçuracakları alan yoktu. Okul bahçesinde uçurmaya çalışıyorlardı ama emniyetten korka korka ve acaba şikayet gelir mi diye çekinerek yapıyorlardı. Seçim döneminde böyle bir pisti projelerimizin arasına koyalım dedik. Seçimi kazandıktan sonra hayalleri bir araya getirdik ve şu anda bu pistin açılışını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek pistin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, pistin açılışında Türk yapımı model uçakların deneme uçuşlarını gerçekleştirdi. Daha sonra açılış programı için 10 farklı şehirden getirilen 40 model uçak, gökyüzünü çeşitli gösteriler sergiledi. Törene katılanlar model uçak pilotlarının gösterilerini ilgiyle takip ett
- Etiketler :
- Haberler -
- İha
- Sivas
- Uçak