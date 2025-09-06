Sivas'ta İHA pisti hizmete girdi

Yeşilyurt Mahallesi’nde 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in isminin verildiği İHA ve Model Uçak Pisti, düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, piste verilen ismin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Onun isminin yaşatılması ve geleceği yani uçak sanayinin ve İHA sanayinin bundan sonraki dönemlerde de o ismin yaşatılarak burada eğitim faaliyetleri yürütülmesi çok kıymetli olmuş. Ben bu isimden dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.



"GELECEĞİMİZİ TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAMIZ LAZIM"



Pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığını belirten Güler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceği ifade etme ve gençlerimize bir ufuk gösterme açısından çok veciz bir sözü var. 'İstikbal göklerdedir'. Biz biliyoruz ki özellikle bölgesel risklerde, çevremizdeki bölgesel risklerde ve savaşlarda artık geleneksel manada, konvansiyonel savaş sistemleri artık devre dışı kalmış durumda. Yani siz piyade askerlerinizi, çok sayıda askerinizi, belli bir harekat planı çerçevesinde bir ülkeyle savaştığınızda artık onu sonuç vermediğini görüyoruz. Artık pilotsuz uçak devrimlerinin yaşandığı, pilotsuz İHA ve SİHA sistemlerini günümüzde çok daha farklı uygulamaların yaşandığı ve özellikle yapay zekalı ve kısa pistlerden uçak gemilerinden kalkan sistemlerin artık devreye girdiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim gençlerimizi, geleceğimizi de bu teknolojiyle mutlaka buluşturmamız lazım. Bizim vazifemizdir. Eğer ülkemiz, Türkiye'miz bundan sonra da bölgesinde güçlü bir ülke olarak ve caydırıcı bir ülke olarak ekonomisiyle, silahlı kuvvetleriyle, hava savunma sistemleriyle ve vurucu güç olarak uçaklarıyla ve füzeleriyle eğer gelecekte ağırlığını koyamazsa bu bölgede istikrarımızı ve güvenliğimizi sağlamamız mümkün değil" diye konuştu.