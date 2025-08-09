Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Sivas'ta Y.A'nın (55) kullandığı arpa yüklü traktör, Sivas-Kayseri Karayolu Ambulans Yolu kavşağında, E.Ş. (27) idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile O.Ş. (27) ve Ş.Ş. (63), hastaneye kaldırıldı.
Gürçayır beldesi girişinde de İ.E. (34) yönetimindeki hafif ticari araç ile S.B. (61) idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Gürçayır Köprüsü üzerinde asılı kaldı.
Olay yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki F.E. (34), Y.E.E. (11), E.E. (3), E.A.E. (6), N.Y. (28) ve A.Y. (4) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
