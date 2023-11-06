Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada E.G.’nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralandı.



Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.