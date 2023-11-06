Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

’ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

E.G. yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Ç.D. idaresindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolundaki Kangal Köpek Çiftliği önünde çarpıştı.

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada E.G.’nin aracında bulunan A.G. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile İ.G. ve S.D. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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