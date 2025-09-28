Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Bir ölü, üç yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

S.G. yönetimindeki 07 BJA 029 plakalı otomobil ile D.M. idaresindeki 58 TK 133 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolu Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Salih P. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü S.G. ile aracında bulunan M.P. ve F.P. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.