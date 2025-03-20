Sivas'ta iki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda S.D. yönetimindeki otobüs ile İ.K. idaresindekiotobüs Suşehri ilçesi mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerden S.D. ile otobüste bulunan yolcular A.A, H.Y, T.A, E.A. ve A.A. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

