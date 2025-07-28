Sivas’ta kabus sürüyor: Kene yine can aldı
Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Böylece kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
Sivas’ın Zara ilçesinde 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti.
Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖLENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Öte yandan bu yıl kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
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