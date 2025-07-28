Sivas’ta kabus sürüyor: Kene yine can aldı

Sivas’ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Böylece kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Sivas’ta kabus sürüyor: Kene yine can aldı

’ın Zara ilçesinde 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Öte yandan bu yıl kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Kene ısırırsa ne yapılmalı?

Kene ısırırsa ne yapılmalı?

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