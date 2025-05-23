Sivas'ta kaçak göçmen operasyonu
Sivas'ta polis ekiplerince düzenlene operasyonlarda 22 Afgan uyruklu kişi yakalanırken, 6 organizatör ise tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç gün içinde göçmen kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı.
Yakalanan Afgan uyruklu göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Göçmenlerin ülke içinde naklini menfaat karşılığı sağlayan 6 Türk vatandaşı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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