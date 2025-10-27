Sivas'ta kaçakçılık operasyonu: Dört gözaltı
Sivas'ta kaçakçılık operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve bazı ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 420 kilogram kaçak tütün, 222 kaçak forma ve 254 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan dört zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.