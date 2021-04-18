Sivas'ta kadın cinayeti: İftar öncesi "yemek yapma" tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ta bir kadın iftar öncesi "yemek yapma" meselesi yüzünden çıkan tartışmada kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 22:43

Sivas'ta kadın cinayeti: İftar öncesi "yemek yapma" tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü

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Eski eşi iftar yemeğinde bıçakladı

Eski eşi iftar yemeğinde bıçakladı

Sivas'ta kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi, 62. Sokak'ta yaşayan R.P. (60) ve M.P. (60) çifti arasında iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası M.P, kocası R.P. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi alan M.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.P. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

M.P'nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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