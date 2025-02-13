Sivas'ta kardan halay: Gören telefonuna sarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde aşçılık mesleğiyle uğraşan ve aynı zamanda folklor antrenörlüğü olan Yakup Sezer, kardan folklor ekibi yaptı.

Sivas'ta kardan halay: Gören telefonuna sarıldı

’ta etkili olan yoğun yer yer hayatı güçleştirse de yağan kar kimileri içinde eğlence oldu. Suşehri ilçesi 15 Temmuz Şehitler Meydanında kardan folklor ekibi görenlerin ilgisi çekti. Kardan halayı kuranın, aslen aşçı olan Suşehri Halk Eğitim Merkezinde folklor antrenörlüğü yapan Yakup Sezer ve arkadaşları tarafından yapıldığı anlaşıldı.

Sivas'ta kardan halay: Gören telefonuna sarıldı - 1

''GÖREN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİYOR''

Konuyla ilgili konuşan Sezer, "Suşehri’nde aşçılık yapmaktayım. Ayrıca Folklor antrenörlüğü yapıyorum. Bundan esinlenerek güzel bir kar yağışının ardından arkadaşlarımla bir ekip oluşturup böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bunu gören herkesin hoşuna gitti. Gören herkes hatıra fotoğrafı çekiyor" dedi.

Cadde üzerinde yürürken kardan halay ekibi dikkatini çeken Zülfikar Uçar ise, "Cadde üzerinde yürürken kardan folklor ekibi dikkatimi çekti. Ben de resim çekmek için geldim gerçekten güzel bir şey olmuş" şeklinde konuştu.

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