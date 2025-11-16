Sivas’ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Medet Uzun’u arama çalışmaları sürerken, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Uzun’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Uzun’un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor