Sivas'ta kaza: Araç yoldan çıkıp devrildi

Edinilen bilgiye göre kaza Sultanşehir Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Erzincan istikametinden gelen Sivas istikametine gitmekte olan İ.A. sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, önünde seyretmekte olan K.Ö. sevk ve idaresinde ki 34 KEF 485 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 36 FH 943 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıktı ve yan yola devrildi. Kazada yaralanan olmadı.